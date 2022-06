Inter, retroscena Mertens: “Colpo a zero era praticamente certo: cos’è successo”

Un interessante retroscena su Dries Mertens e l’Inter in chiave mercato. A svelarlo è oggi La Gazzetta dello Sport

Un interessante retroscena su Dries Mertens e l’Inter. A svelarlo è oggi La Gazzetta dello Sport, che riavvolge il nastro e fa chiarezza sulla situazione del belga: “Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens appaiono in una situazione di stallo per il rinnovo del contratto, ma poi l’accelerata può arrivare in un attimo. I precedenti spingono alla prudenza. Perché proprio in questi giorni di due anni fa l’Inter era pressoché certa di aver preso a parametro zero il forte attaccante belga, che però nel frattempo riaprì il discorso con il presidente e firmò un nuovo biennale col Napoli, per 4,5 milioni di euro netti, più bonus. Quel contratto che oggi è in scadenza, anche se ha una clausola di rinnovo automatico alle stesse cifre che il club può esercitare, ma non lo farà, fino al 30 giugno. Quella data però diventa un vincolo per il giocatore, che deve attendere se volesse legarsi a un altro club”, si legge sul quotidiano.