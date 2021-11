GdS – Onana? C’erano 2 club di Premier e il Barça. Ma lui ha scelto l’Inter: firmerà per 4 anni

Un affare nato nei mesi scorsi, e che presto diventerà formale e ufficiale: l'Inter e Onana sono destinati a incrociare le loro strade

Un affare nato nei mesi scorsi, e che presto diventerà formale prima e ufficiale poi: l'Inter e André Onana sono destinati a incrociare le loro strade e a iniziare una nuova storia insieme. Il portiere camerunense, che ha da poco terminato la squalifica per doping, ha rifiutato ogni offerta di rinnovo dall'Ajax, ma non solo. Come riferisce Alfredo Pedullà sulla Gazzetta dello Sport, infatti, il calciatore ha detto no anche a due club di Premier League e al Barcellona per l'Inter: