Inter-Spinazzola, è stata anche questione di… centimetri: tutta la verità

Il retroscena sul mancato arrivo in nerazzurro dell'esterno della Roma, assoluto protagonista agli Europei con la Nazionale

Un colpo sfumato a pochi passi dal traguardo. Leonardo Spinazzola era già a Milano per le visite mediche, precedenti alle firme sui contratti. L’accordo tra Inter e Roma era totale: Spinazzola in nerazzurro, Matteo Politano in giallorosso (dove era cresciuto). Poi, però, sfumò tutto: era la sessione invernale del 2020.

Come svelato da Sky Sport, l’Inter non prese Spinazzola per la storia della gamba più corta dell’altra. Questione di un centimetro, a volte. Poi l’operazione si è bloccata anche per una questione di formula: l’Inter voleva cambiarla rispetto agli accordi con la Roma. Ma tutto nacque dalla situazione creatasi dopo le visite mediche…