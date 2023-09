Inter, retroscena Tanganga: era già stato bloccato dal club, poi…

L’Inter ha atteso per settimane che si sbloccasse la situazione Benjamin Pavard con il Bayern Monaco. L'intesa a 30 milioni più 2 di bonus era già stato trovato tra club, ma i tedeschi non davano il via libera al centrale prima di trovare un sostituto. Lo hanno poi lasciato partire nelle ultimissime ore di mercato, quando i nerazzurri si erano già tutelati.

Per Sky Sport, infatti, Japhet Tangangaera stato bloccato per sicurezza. Una volta avuto il via libera per l'arrivo di Pavard, l’Inter ha poi ha mollato la presa sul giocatore ex Tottenham. Si trattava soltanto di un'alternativa e non di una prima scelta per il reparto arretrato di Simone Inzaghi.