Retroscena Inter: si ragionava sulla coppia Thuram-Insigne, ora nuovo scenario

Un interessante aneddoto di mercato sulle strategie dei nerazzurri per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi

Un doppio colpo in attacco per liberare sia Andrea Pinamonti che Martin Satriano: l’Inter ci pensa e valuta tutte le opportunità di mercato. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, c’era un’idea nelle scorse ore che stuzzicava la società: “A proposito di accoppiata, sullo sfondo resta il solito Insigne. L’Inter stava ragionando addirittura sul tandem last-minute con Thuram. Ma ora lo scenario è cambiato. E’ difficile che il club nerazzurro riesca a conservare dal budget a disposizione (una trentina di milioni), una cifra sufficiente per smuovere De Laurentiis, che, come già trapelato, valuta il giocatore 25 milioni di euro. Ma in viale Liberazione si tengono aperta anche un’altra strada: prendere l’attaccante di Frattamaggiore da svincolato. In sostanza, si tratterebbe di attendere solo qualche mese…”, si legge.