Inter, ricerca dopo Skriniar in corso… dalla scorsa estate: il retroscena

L’Inter si muove per il dopo Milan Skriniar . Il PSG ha intenzione di provarci già per il mercato invernale e il club nerazzurro si guarda attorno alla ricerca del sostituto. Dalla Gazzetta dello Sport arriva un interessante retroscena in merito.

Il retroscena

“Il dopo Skriniar in viale della Liberazione è già iniziato. Anzi, per essere corretti, è iniziato prima di Natale, quando l'ennesimo rinvio e la non risposta del calciatore di fronte a una proposta di rinnovo quinquennale da 6 milioni netti più bonus, avevano fatto capire alla dirigenza che lo slovacco non sarebbe rimasto. La ricerca di un sostituto invece è partita la scorsa estate, visto che Milan doveva essere sacrificato per far quadrare i conti e al suo posto era stato individuato Bremer, poi soffiato dalla Juventus. Il brasiliano, però, non era l'unico difensore monitorato”, si legge.