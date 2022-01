Inter, atteso summit Inzaghi-dirigenza. “Attaccante? No, ecco la richiesta del mister”

Lunedì o martedì andrà in scena un incontro di mercato tra Inzaghi e la dirigenza dell'Inter: ecco il piano

Lunedì o martedì andrà in scena un incontro di mercato tra Inzaghi e la dirigenza dell'Inter. "Visti gli impegni ravvicinati e quanto accaduto ieri col Venezia, è comprensibile che il tecnico piacentino si auspichi una sorta di regalo per proseguire con ancora più decisione la striscia positiva della capolista. Si valuteranno a bocce ferme così tutte le situazioni relative al mondo nerazzurro", spiega Tuttosport che dà come priorità l'out mancino. "Kostic e Bensebaini continuano ad essere monitorati. Difficile che Eintracht o Borussia Monchengladbach aprano al prestito con diritto, ma non si può tuttavia escludere che Marotta e Ausilio cerchino sino all’ultimo di piazzare il classico colpo di coda. Con Perisic, come già successo anche in passato, che diventerebbe dunque un’utile alternativa anche là davanti". In caso contrario, i due nomi caldi per l'attacco sono Caicedo e Salcedo, entrambi fuori dalle rotazioni di Genoa e Spezia.