Record – Joao Mario, Inter vuole chiudere entro giovedì: “Il giocatore ha fatto una richiesta”

E' ancora da decidere il futuro di Joao Mario, centrocampista di proprietà dell'Inter nell'ultima stagione in prestito allo Sporting Lisbona, club con cui ha conquistato il titolo di Portogallo. Secondo quanto riporta Record, il calciatore, deluso dal comportamento dello Sporting, poco deciso nel chiudere la trattativa con il club nerazzurro, avrebbe chiesto al suo procuratore, Federico Pastorello, di sondare altre piste, come Villarreal e Nizza, come vi abbiamo riportato.