Pinamonti-Atalanta, Sanchez convinto: Inter, riduzione monte ingaggi è quasi realtà

"Lazaro al Torino, Pinamonti all’Atalanta e Sanchez al Marsiglia. I tasselli del puzzle stanno andando tutti a posto e l’Inter è a un passo dal festeggiare il secondo obiettivo posto da Suning a Marotta , Ausilio e Baccin: la riduzione del 10% del monte stipendi". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al target che Zhang ha prefissato per la sua Inter, in attesa di capire se l'attivo di 60 mln sarà chiuso quest'anno o entro il 30 giugno 2023.