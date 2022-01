Inter-Sanchez, cambia tutto per il futuro? “Ragionamenti in corso in dirigenza”

Ragionamenti in corso in casa Inter su Alexis Sanchez, ieri titolare contro la Lazio: l'addio non è più scontato

Alessandro Cosattini

Ragionamenti in corso in casa Inter sul futuro di Alexis Sanchez. Sembrava scontato l'addio a giugno, invece no. I dirigenti nerazzurri stanno valutando attentamente le sue prestazioni e gli scenari possono cambiare da qui alla prossima estate.

Così Calciomercato.com sul futuro del cileno: "Sanchez è un jolly indispensabile per l’Inter, uno che impone serie riflessioni alle ipotesi di addio. Salutarlo a cuor leggero non è semplice, nonostante quei periodi in cui la sua indolenza ha indotto a pensare che la separazione potesse essere la cosa migliore per entrambi, club e calciatore. E invece non è così, forse vale la pena intavolare nuovi discorsi, perché in tempi di vacche magre e risorse economiche sempre più esigue da investire sul mercato, andare a trovare un calciatore della stessa qualità diventa complesso per l’Inter. E chissà che anche in viale della Liberazione inizino a fare qualche ragionamento in questa direzione", si legge.