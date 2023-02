Inter, dalla Roma 2,4mln per Zaniolo. Ma c’è un rimpianto: “Sarebbero stati 15 se…”

"Se si esamina la medaglia sull'altro lato, però, non si può non intercettare un pizzico di dispiacere. La bufera scoppiata a Trigoria ha accelerato la separazione di Zaniolo dalla Roma, a maggior ragione dopo che le principali sedi del calciomercato avevano già esaurito il tempo sul timer. Non il campionato turco, con il Galatasaray che ha quindi potuto fare leva sulla necessità dei giallorossi di separarsi dal giocatore e di monetizzare. È questa la genesi di quei 16,5 milioni di euro di base come prezzo di trasferimento dell'ex nerazzurro. Pochissimi, se paragonati alle cifre che circolavano dal 2020 in poi quando si parlava di Nicolò. Ben oltre i 50 milioni, a salire in base al numero di partecipanti all'eventuale asta. Ecco, se solo fossero stati 50, l'Inter ne avrebbe incassati ben 15: una cifra di tutto rispetto che avrebbe contribuito molto di più al mercato nerazzurro rispetto ai 2,4 di cui ora Zhang può già essere certo. Una differenza che si incastra alla perfezione nella grande beffa che è stato il caso Zaniolo sin dall'inizio: la cessione alla Roma per pochi milioni nell'affare Radja Nainggolan è spesso argomento di scherno dei tifosi rivali come pepita venduta a basso prezzo. Una pepita che, però, ultimamente pare meno dorata di qualche stagione fa".