Inter, serve l’alter-ego di Hakimi. Si è mosso Conte in prima persona

L'allenatore nerazzurro ha bisogno di un rinforzo in fascia e i nomi presi in considerazione sono due in particolare

Eva A. Provenzano

Le fasce dell'Inter potrebbero essere al centro del mercato nella prossima stagione. Hakimi ha bisogno di un alter ego a sinistra e per questo si continua a parlare di Emerson Palmieri, il preferito di Conte. Già cercato in passato. Ha giocato poco nel Chelsea, due partite in questo campionato e sei presente in CL. A Londra lo aveva portato proprio l'allenatore nerazzurro.

Si sarebbe mosso proprio lui in prima persona per capire la situazione di Florenzi, con il PSG - spiega La Gazzetta dello Sport - che non ha ancora fatto sapere alla Roma le sue intenzioni sul riscatto. Sarebbe un jolly importantissimo per il centrocampo e le le fasce.