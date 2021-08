Inter, si lavora ai rinnovi di Brozovic e Barella: cifre e dettagli. I tempi…

Sul taccuino della dirigenza nerazzurra ci sono i rinnovi dei due centrocampisti

Sono stati determinanti per la conquista dello scudetto e la loro storia con la maglia dell'Inter è destinata a continuare. Brozovic e Barella , diventati ormai inseparabili, sono pronti a rinnovare con l'Inter.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, entro fine mese si lavorerà al rinnovo di Brozo che ha il contratto in scadenza nel 2022. "Il croato guadagna 3,5 milioni e potrebbe arrivare a guadagnarne 4,5 netti dal prossimo campionato. Stesso discorso (e cifra) per Barella, che invece oggi guadagna 2,5".