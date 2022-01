Inter, pronti 6,5 mln per Brozovic: cosa manca al rinnovo. Pessimismo per Perisic

Gli aggiornamenti dalla Gazzetta dello Sport sulle trattative tra l'Inter e i due giocatori croati, in scadenza a giugno

Alessandro Cosattini

Un croato vicino al rinnovo di contratto, l’altro per il momento no. L’Inter sta lavorando al mercato in entrata per gennaio, ma anche ai due prolungamenti di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic. Dialoghi in corso per il regista, mentre per l’esterno una trattativa vera e propria non è ancora partita al momento. La società vorrebbe prolungare entrambi i contratti, ma alle proprie condizioni. Per quanto riguarda il regista, svela oggi La Gazzetta dello Sport, “un ulteriore passo verso Brozo è stato fatto in queste ore: se sarà decisivo, lo si capirà in un nuovo incontro di aggiornamento, probabilmente l’ultimo, già fissato per la prossima settimana. Non si registrano, invece, movimenti su Perisic, la cui ombra si allontana pericolosamente da Milano: ballano due milioni e un anno di contratto a separare le parti e, a questo punto, è considerato inutile anche solo aggiornarsi in un nuovo incontro”, si legge.

Brozovic, la nuova offerta

La rosea poi entra nel dettaglio della trattativa e in particolare si sofferma sulle cifre per il rinnovo di Brozovic, tanto atteso in casa Inter soprattutto da Simone Inzaghi (ne ha parlato in prima persona nella recente intervista rilasciata): “Verrà modulata la parte variabile per venire ancora più incontro al giocatore e, a quel punto una minima, inevitabile rinuncia toccherà al croato. Se Brozo era arrivato a chiederne 7 fissi, ora i nerazzurri crescono e si spingono a 6,5 milioni grazie a bonus ancora più facili da raggiungere. Se, come tutti sperano, Brozo accetterà, potrà firmare subito in pompa magna, magari sfruttando la presenza del presidente Steven Zhang dato in arrivo a Milano. Insomma, il clima generale resta di ottimismo, nonostante le normali dinamiche di una negoziazione di questo tipo: nei primi incontri il papà del regista aveva messo sul tavolo una richiesta di 8 netti a stagione e l’Inter inizialmente aveva sforato appena quota cinque”, spiega il quotidiano.

Perisic, se ne parla a febbraio

Più complessa invece la questione Perisic. Una trattativa vera e propria non è cominciata, l’Inter sa di avere meno margini di manovra con l’esterno croato. E le sensazioni - spiega La Gazzetta - non sono positive. Anzi. “Il sentimento prevalente è il pessimismo e non è previsto alcun incontro in tempi brevi. Ivan il terribile oggi guadagna 5 milioni netti e chiede un rinnovo triennale a cifre più alte, intorno ai 6, mentre l’Inter, almeno adesso, può arrivare a offrire un biennale da 4, provando a risparmiare qualcosa sullo stipendio attuale. La distanza non si è colmata anche perché è necessaria una rinuncia da parte di Ivan ben più corposa rispetto a quella che sta per fare il connazionale Brozo. Le parti non si troveranno davanti a un tavolo prima di febbraio e fino a quel momento ognuno giocherà la sua partita. Perisic aspetterà con pazienza e furbizia di ricevere offerte dalla sua rimpianta Bundesliga, valide sia dal punto di vista economico sia da quello tecnico. I nerazzurri, invece, si cauteleranno esplorando ancora il mercato degli esterni, ma sono pure convinti che pochi altri club potrebbero dare al giocatore un pacchetto invitante come il loro. Insomma, confidano sul fatto che, col passare del tempo e dopo essersi guardato attorno, l’esterno riveda al ribasso le alte aspettative”, conclude la rosea.