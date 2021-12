Inter, ottimismo per rinnovo Brozovic. Niente Bundes per Perisic, la verità

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così dei prossimi rinnovi di casa Inter a The Here We Go Podcast (ITA)

Alessandro Cosattini

Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale, ha parlato così dei prossimi rinnovi di casa Inter a The Here We Go Podcast (ITA): "Ora si entra nel vivo per Brozovic, dopo il rinnovo di Dimarco fino al 2026. Bisogna trovare la quadra, c’è grande ottimismo da parte della società. La base è 5,5 milioni, lui vorrebbe qualcosa di più, si sta dunque lavorando sui bonus. E nel 2022 si parlerà anche con Perisic, che all’Inter è contento. Non sta trattando con club tedeschi, va trovato un accordo economico".