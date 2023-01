Sky – Inter, rinnovo per Darmian: cifre e dettagli. Vicino anche quello di Calhanoglu

Importanti passi avanti in casa Inter per i rinnovi di contratto di Matteo Darmian e Hakan Calhanoglu: tutti i dettagli

Importanti passi avanti in casa Inter per due rinnovi di contratto. Quello di Matteo Darmian, in scadenza al 30 giugno 2023, ma anche quello di Hakan Calhanoglu (sotto contratto fino al 2024). Ecco le novità dal sito di Sky Sport: