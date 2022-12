Sky – Rinnovi Inter: D’Ambrosio e Darmian, discorsi avviati. Lascia de Vrij

I due difensori italiani dovrebbero trovare l'accordo con il club nerazzurro per il prolungamento. L'olandese invece pare intenzionato ad andare via

Non solo Skriniar . Diversi sono i difensori dell'Inter che devono rinnovare. Darmian e di D'Ambrosio, per esempio. Per il primo a Skysport si parla di discorsi già avviati per il rinnovo.

Per il secondo non c'è ancora stato un vero e proprio contatto con l'agente, ma Danilo dovrebbe restare anche la prossima stagione. Non sarà così - stando al canale satellitare - per De Vrij che invece pare intenzionato a lasciare il club nerazzurro a costo zero a giugno.