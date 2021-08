Inter, in arrivo i rinnovi di Lautaro, Brozovic e Barella. Il costo delle 3 operazioni

Con il mercato in entrata ormai chiuso, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per blindare lo zoccolo duro della squadra

C'è da sistemare qualche giocatore in uscita, ma il mercato in entrata dell'Inter si è concluso con l'arrivo di Joaquin Correa. Adesso la dirigenza nerazzurra è al lavoro su un altro importante fronte, quello dei rinnovi. Lautaro, Brozovic e Barella, lo zoccolo duro della squadra, presto potrebbero mettere la loro firma sul rinnovo del contratto. "Marotta e Ausilio sono chiamati ora all’ultima grande missione di questo 2021: i rinnovi di Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, i nuovi intoccabili di Simone Inzaghi", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Sull’agenda dei dirigenti dell’Inter al momento c’è soltanto un incontro calendarizzato ed è quello con Alejandro Camaño, agente di Lautaro, per cui la tavola è ormai apparecchiata. Tra mercoledì e giovedì le parti si incontreranno nuovamente in sede per mettere nero su bianco gli accordi verbali già raggiunti e formalizzare il rinnovo fino al 2025. Poi toccherà a Brozovic e Barella. Le tre operazioni costeranno in totale al club 30 milioni l’anno: una spesa importante, ma non quanto lo sono oggi Lautaro, Brozo e Barella per le ambizioni del nuovo progetto Inter".