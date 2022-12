Sky – Inter, la priorità sono i rinnovi dei giocatori in scadenza. Poi Lukaku e Acerbi

"Oggi i rinnovi dei giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno 2023 sono la priorità dell’Inter. Su tutti Skriniar, ma non solo, sono sette. Poi ci sono Lukaku e Acerbi, due prestiti. E poi i giocatori in scadenza nel 2024, per non iniziare la prossima stagione con quei calciatori in scadenza appunto", le parole di Luca Marchetti in diretta a Sky Sport 24.