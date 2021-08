Inter, c’è il rinnovo di Agoumé: già trovata l’intesa per il prestito in Francia

Importanti novità in arrivo da TMW sul futuro del baby centrocampista, reduce dal prestito allo Spezia della scorsa stagione

Un altro prestito dopo quello della passata stagione allo Spezia, ma prima il prolungamento di contratto con l’Inter. Come riportato da TMW, “Lucien Agoumé ha rinnovato il suo contratto con l'Inter fino al 30 giugno 2024. L'accordo è stato siglato nella giornata di oggi e nelle prossime ore il centrocampista passerà in prestito al Brest, che ha battuto la concorrenza del Bordeaux”. Una nuova occasione per crescere ulteriormente: l'Inter crede in lui per il futuro.