Inter, Akanji rinnoverà col Dortmund solo se ci sarà questa promessa: lo scenario

L’Inter si muove per regalare l’ultimo tassello della rosa a Simone Inzaghi. Il nome di Manuel Akanji resta in cima alla lista, ma non mancano le difficoltà per arrivare al centrale, in scadenza al 30 giugno 2023 col Borussia Dortmund. Ecco le novità che arrivano dall’edizione odierna de Il Giorno.