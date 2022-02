CorSera – Inter, un solo dubbio per il derby. Per Brozovic c’è da limare…

Tra campo e rinnovi. Uno in particolare, quello di Marcelo Brozovic. Così oggi il Corriere verso il derby di domani tra Inter e Milan

Tra campo e rinnovi. Uno in particolare, quello di Marcelo Brozovic. Così oggi il Corriere della Sera verso il derby in programma domani tra Inter e Milan: "Simone Inzaghi arriva al derby nel migliore dei modi e può schierare la formazione titolare. Lautaro si è già allenato ieri, oggi rientrerà in gruppo Sanchez. In attacco l’argentino sarà al fianco di Dzeko, l’unico dubbio è tra Dumfries e Darmian sulla fascia destra, con l’olandese favorito. Continuano i colloqui per il rinnovo di Brozovic, c’è da limare le distanze sui bonus. Lavorano a parte il nuovo acquisto Gosens e Correa che devono recuperare dagli infortuni. Caicedo dovrebbe andare in panchina", si legge.