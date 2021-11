Inter, non solo Brozovic e Perisic: “Manca poco per questo rinnovo”

Dopo quelli di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, c'è un altro rinnovo di contratto in arrivo in casa Inter

Dopo i rinnovi di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ne sta per arrivare un altro in casa Inter. Proseguono i dialoghi tra la dirigenza nerazzurra e Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, entrambi in scadenza di contratto, ma non solo. Come svela oggi il Corriere dello Sport, "manca poco per il prolungamento di Dimarco". Un altro importante tassello per Inzaghi, che può sorridere per i risultati e per le notizie extra-campo.