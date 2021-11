CM – Inter, Brozovic e non solo: “Fissato l’incontro per un altro rinnovo”

La dirigenza dell'Inter è al lavoro per blindare un altro giocatore molto importante nella rosa di Simone Inzaghi

La dirigenza dell'Inter continua a lavorare ai rinnovi di contratto. Dopo quelli di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, la società nerazzurra si sta concentrando su quello di Marcelo Brozovic, ma non solo. Ne parla così Calciomercato.com: "Non solo Brozovic. L'Inter settimana prossima incontrerà anche l'agente di Federico Dimarco, Beppe Riso, per mettere nero su bianco l'intesa trovata per il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2026. Restano da limare alcuni dettagli economici sull'entità dei bonus", si legge.