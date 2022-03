GdS – Inter, altro rinnovo in arrivo dopo Brozovic: “Trattativa ai dettagli”

Si attende solo l’ufficialità per il rinnovo di Marcelo Brozovic fino al 2026. Poi, l'Inter si concentrerà su altri due prolungamenti

In casa Inter si attende solo l’ufficialità per il rinnovo di Marcelo Brozovic fino al 2026. Documenti già firmati, manca l’annuncio atteso a breve. Poi, la dirigenza nerazzurra si concentrerà su altri due prolungamenti di contratto. Lo svela La Gazzetta dello Sport: “Ora mancano all’appello Ivan Perisic e Samir Handanovic, ma per entrambi arrivano segnali confortanti. Se per il portiere la fumata bianca è legata ormai a dei dettagli, invece per l’ala croata vanno approfonditi i termini economici. È un bel passo in avanti se si considera che Ivan non voleva sentire ragioni. Sono all’orizzonte nuovi appuntamenti all’insegna dell’ottimismo”, si legge.