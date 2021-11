Brozovic, Perisic e non solo: “Inter, in arrivo un altro rinnovo imminente”

Le trattative per i rinnovi di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, entrambi in scadenza al 30 giugno 2022, ma non solo in casa Inter

Alessandro Cosattini

Le trattative per i rinnovi di Marcelo Brozovic e Ivan Perisic, entrambi in scadenza al 30 giugno 2022, ma non solo. L’Inter è pronta a prolungare il contratto di un altro giocatore nerazzurro. Come svelato da Fabrizio Romano a The Here We Go Podcast (ITA), è ormai imminente il rinnovo di Federico Dimarco con adeguamento di contratto. Simone Inzaghi è molto contento del suo rendimento fin qui e la firma sul nuovo accordo è vicinissima