CM – Inter, si lavora al rinnovo di Skriniar: le cifre della nuova proposta

Dirigenza dell’Inter al lavoro sul fronte rinnovi di contratto. Dopo quelli di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, ne può arrivare un altro

Dirigenza dell’Inter al lavoro per un altro rinnovo di contratto. Dopo quelli di Lautaro Martinez e Nicolò Barella, in attesa di novità sul fronte Marcelo Brozovic, ma non solo. Ecco gli aggiornamenti da Calciomercato.com: “L’Inter vuole rinnovare il contratto di Milan Skriniar. L’idea del club è quella di proporre allo slovacco lo stesso contratto di Barella: 4,5 milioni di euro a stagione, prolungando la scadenza, che attualmente è fissata al 2023”, si legge.