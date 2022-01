Inter, Zhang vuole blindare Inzaghi: summit in vista per il rinnovo, i dettagli

Il presidente dell'Inter Zhang vuole blindare Simone Inzaghi: incontro in vista a Milano già nei prossimi giorni

Il mercato, ma soprattutto i rinnovi di contratto. Il presidente dell’ Inter Steven Zhang è tornato ieri a Milano e già oggi è al lavoro su alcune questioni che erano rimaste in sospeso con il suo ritorno in Cina. Nei prossimi giorni, subito dopo le urgenze individuate dal presidente nerazzurro, ci sarà un summit con Simone Inzaghi per discutere del rinnovo di contratto . Zhang è molto entusiasta del suo lavoro e vuole blindarlo, come svelato da Calciomercato.com.

“In questa sua visita milanese, Zhang incontrerà personalmente Inzaghi per complimentarsi con lui e per intavolare una trattativa di rinnovo. L’attuale contratto del tecnico nerazzurro ha la scadenza fissata a giugno del 2023, ma è intenzione dell’Inter spostarla al 2025, offrendo all’ex Lazio un nuovo biennale, con ovviamente una carezza all’ingaggio, che attualmente supera di poco i 4 milioni di euro. L’incontro con Zhang è previsto nei prossimi giorni, ma una vera trattativa di rinnovo tra Inzaghi e l’Inter partirà a primavera, almeno per adesso sono questi i tempi che hanno in mente in viale della Liberazione, dove dal primo momento hanno creduto nelle capacità di questo allenatore, che in pochi mesi ha conquistato la dirigenza ma soprattutto lo spogliatoio, con atteggiamenti coerenti, comprensione e chiarezza nelle scelte. L’Inter ha trovato un nuovo comandante e adesso vuole blindarlo”, si legge.