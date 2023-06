Riscattato Acerbi, l’Inter paga 4 milioni alla Lazio: impossibile ottenere uno sconto da Lotito

"Dalla Lazio è stato infatti riscattato Francesco Acerbi per 4 milioni (impossibile, alla luce del rendimento altissimo dell’interessato, da parte di Marotta chiedere sconti a Lotito), il tutto mentre è andato in scena l’incontro decisivo per Yann Aurel Bisseck, centrale 22enne dell’Aarhus e dell’Under 21 tedesca, per cui l’Inter pagherà la clausola da 7 milioni in due tranche da 3.5 milioni all’anno. Operazione che verrà perfezionata in un nuovo summit tra le parti previsto per la prossima settimana, ma si tratta di dettagli".