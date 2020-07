Dopo Hakimi, altro arrivo del 2020-21. Decisivo ‘no’ secco di Marotta. L’Inter risparmia 25mln

Sarà Ionut Radu il vice-Handanovic all’interno della rosa dell’Inter nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, il portiere rumeno, di proprietà dei nerazzurri e attualmente in prestito al Parma, è stato preferito a Juan Musso, estremo difensore argentino dell’Udinese, che per il suo cartellino chiedeva 25 milioni di euro. Troppi, per Marotta e i dirigenti nerazzurri. Che, dunque, hanno scelto Radu, cresciuto nelle giovanili dell’Inter e per questo importante anche per le liste Champions:

“L’Inter ha scelto chi seguirà le orme di Handanovic, e non sarà l’argentino Juan Musso. L’Udinese vuole almeno 25 milioni, i nerazzurri hanno detto no. Costa troppo. E hanno già in casa l’alternativa allo sloveno: il suo vice sarà Ionut Radu, oggi portiere del Parma in prestito proprio dai nerazzurri“, scrive il portale dell’esperto di mercato di Sky Sport.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)