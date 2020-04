C’è chi è sicuro: il Liverpool vuole Brozovic. L’Inter dà la risposta più forte che ci sia

Negli scorsi giorni è trapelata un’indiscrezione in merito al possibile interesse del Liverpool nei confronti di Marcelo Brozovic, perno del centrocampo dell’Inter. Il croato ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro, ma il club nerazzurro non ha alcuna intenzione di privarsene. E in merito alle voci, il club ha dato una forte risposta: “L’Inter non è preoccupata perché non ha proposte sul tavolo e il prezzo da pagare è chiaro per chi volesse provarci. Anzi, la proposta arriverà proprio dalla dirigenza molto presto, perché c’è tutta l’intenzione di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022: Marotta e Ausilio ci stanno lavorando con i suoi procuratori, il Liverpool è avvisato. Se vorrà passare dai rumors ai fatti, c’è da attivarsi; ma l’Inter non intende togliere a Conte il motore del suo centrocampo”, si legge su Calciomercato.com.