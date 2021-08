Sky – Inter ed Empoli a confronto su stipendio. Attesa risposta di Pinamonti

Il club toscano è stato nella sede dell'Inter come vi abbiamo raccontato: il giocatore ci pensa, i club devono ancora sistemare i dettagli

"Ci sono le condizioni per prenderlo". Ieri il presidente Corsi ha dichiarato anche ai nostri microfoni che Andrea Pinamonti è un obiettivo dell'Empoli. Il presidente ne ha parlato con l'Internell'incontro di ieri e ha prospettato la soluzione come la migliore per il calciatore che andrebbe ad avere il giusto minutaggio.