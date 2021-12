CM – Inter, rispunta il nome di Caicedo: “Può arrivare dopo quest’uscita”

Simone Inzaghi lo ha già allenato alla Lazio: Felipe Caicedo di nuovo accostato all'Inter a questa condizione

Rispunta il nome di Felipe Caicedo per l'Inter in chiave mercato. Già accostato in estate ai nerazzurri, l'attaccante ora al Genoa può partire nel mese di gennaio. Ne parla così Calciomercato.com: "L'Inter studia il mercato degli attaccanti in vista di un possibile addio ad Alexis Sanchez e e se la punta cilena lascerà Milano già a gennaio, il nome caldo potrebbe essere quello di Caicedo, oggi al Genoa e che Inzaghi ha allenato alla Lazio", si legge.