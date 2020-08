Inter, due colpi sicuri con o senza Conte: ecco i nomi. E può verificarsi un ritorno inaspettato

L’arrivo di Steven Zhang in quel di Dusseldorf rappresenta un segnale di vicinanza della proprietà alla squadra in vista del match contro lo Shakhtar Donetsk. Ed è un segnale anche rivolto ad Antonio Conte che, dopo l’Atalanta, aveva ‘convocato’ il presidente, rimasto in Cina e quindi distante dal club. Come riporta Tuttosport, ci sarà tempo per discutere sul futuro del tecnico anche se Jindong Zhang non ha digerito due concetti espressi da Conte.

“Il primo circa il fatto di essere stipendiato da una “società debole”, il secondo riguardo la “mancata protezione” ricevuta dal club nel corso della stagione. Accuse gravi che screditano Suning e su cui non si può soprassedere, anche perché c’è il rischio che, dopo la bonaccia tedesca, possano verificarsi nuovi episodi del genere. E questo è un rischio che la proprietà non vuole correre”, commenta il quotidiano che non esclude una rottura tra le parti. Ci sono al momento due opzioni: una transazione amichevole o licenziamento per giusta causa per le dichiarazioni fatte dal mister contro il club. E Tuttosport conferma come Allegri resti sullo sfondo, in attesa di novità.

MERCATO IN SURPLACE – Ora l’obiettivo dell’Inter è arrivare in finale e giocarsi il titolo ma, per poterlo fare, occorrerà battere lo Shakhtar Donetsk questa sera. Per questo, anche il tema mercato è stato messo in secondo piano, sebbene Marotta abbia già perfezionato gli accordi con il Verona per Kumbulla, per il quale l’Inter affonderà dopo l’Europa League proprio come per Tonali. Resta poi da capire quale sarà il futuro allenatore perché si registra una frenata per gli obiettivi legati a Conte. L’eventualità di poter tornare a giocare con la difesa a 4, porta a valutare l’eventuale ritorno di Perisic, che il Bayern potrebbe non riscattare, mentre si riaffaccia l’ipotesi Kostic, obiettivo dell’Inter anche un anno fa con Emerson Palmieri che resta un target indipendentemente dall’arrivo di Allegri o dalla permanenza di Conte.