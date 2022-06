Di Marzio svela: “Cosa aspetta l’Inter per chiudere il ritorno di Lukaku”

Al podcast di Sky Sport, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha parlato così delle strategie dell’Inter per il ritorno di Lukaku: “Oggi è previsto il secondo contatto col Chelsea per riportarlo a Milano. L’Inter si aspetta che il club inglese faccia il prezzo per il prestito: possono essere 15 o 12, l’Inter ascolterà e rilancerà per chiudere. Su un binario parallelo c’è l’interesse del Chelsea per Skriniar, Dumfries e Bastoni, ma non ci sono ancora offerte”, le sue parole.