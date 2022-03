Inter, rivoluzione a centrocampo. “Idea Xeka del Lille, due giovani talenti nel mirino”

"A giugno, in mezzo al campo, all’Inter sarà rivoluzione". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle manovre di mercato

"A giugno, in mezzo al campo, all’Inter sarà rivoluzione". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle manovre di mercato in casa nerazzurra, specialmente a centrocampo. Saluteranno Vidal e Vecino, mentre Sensi e Gagliardini saranno messi sul mercato. In entrata, invece, iniziano a circolare i primi nomi, sempre tenendo conto del fatto che sarà fondamentale coniugare le esigenze di rinforzare la squadra mantenendo i conti in ordine. "Per questo motivo dal mazzo degli svincolati è spuntato Miguel Ângelo da Silva Rocha, meglio noto come Xeka , 27enne regista del Lille in scadenza di contratto. Pochi giorni fa ha avviato le pratiche di divorzio dal club francese mentre il suo entourage ha fatto trapelare le offerte ricevute da Valencia, Galasataray e un paio di club italiani", spiega Tuttosport.

Tra i profili seguiti, ci sono anche Veretout, valutato dalla Roma almeno 15 mln di euro, e Frattesi, seguito anche dalla Juventus. "Qualora la Samp - come tutto fa pensare - volesse tenersi Sensi, potrebbe essere per esempio intavolata una trattativa avente come contropartita Morten Thorsby , la cui fisicità potrebbe essere molto utile. Nel caso in cui invece Ausilio e Baccin volessero puntare su un giovane, il preferito sarebbe Kristjan Asllani che tanto sta facendo bene all’Empoli: qui potrebbe rientrare in gioco come pedina per uno scambio di prestiti Lucien Agoumé che, dopo l’ottima stagione al Brest, potrebbe fare un altro anno di apprendistato stavolta in Serie A prima di rientrare all’Inter dalla porta principale e l’Empoli, in tal senso, è quanto meglio possa offrire il nostro campionato", prosegue poi Tuttosport che non dimentica Hjulmand, 22enne danese in forza al Lecce.