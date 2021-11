Difesa Inter, sarà rivoluzione: “Marotta ha già individuato due rinforzi. Doppio colpo a zero”

In vista del 2022-23 l'Inter si prepara ad affrontare una vera e propria rivoluzione nel reparto difensivo

Con Ranocchia e Kolarov in scadenza e con D'Ambrosio non certo di restare anche nella prossima stagione, in vista del 2022-23 l'Inter si prepara ad affrontare una vera e propria rivoluzione nel reparto difensivo. Una rivoluzione che, secondo quanto riporta Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com, potrebbe portare all'Inter Luiz Felipe e Mathias Ginter, entrambi in scadenza di contratto rispettivamente con Lazio e Borussia Moenchengladbach. Sarebbero loro due i nomi individuati da Marotta: