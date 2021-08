CM – Il Torino avvisa Inter e Roma: ecco il vero prezzo di Belotti

Il club granata non ha alcuna intenzione di fare sconti per il Gallo, accostato ai nerazzurri e ai giallorossi

C’è anche il nome di Andrea Belotti tra i candidati dell’ Inter per l’attacco. Con Edin Dzeko ormai in arrivo, la società nerazzurra si sta muovendo per regalare un secondo centravanti a Simone Inzaghi visto l’imminente addio di Romelu Lukaku. Da Calciomercato.com arrivano importanti novità sul Gallo.

“Il prezzo per Andrea Belotti è stato fissato: per lasciare partire il capitano del suo Torino il presidente Urbano Cairo chiede almeno 30 milioni di euro. E' questa la cifra che è stata fissata per il cartellino del Gallo. Sulle tracce del centravanti ci sono diverse squadre, tra cui l'Inter e la Roma, il presidente Cairo ha fatto sapere di non avere intenzione di fare sconti e, allo stesso tempo, sta provando a convincere lo stesso Belotti a rinnovare il proprio contratto e rimanere al Torino”, si legge.