GdS – Inter, si inseguono voci su Lukaku: “Vie del mercato infinite, a oggi l’operazione…”

Nuovi rumors sul possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter in estate: ecco la situazione secondo La Gazzetta

Sin da inizio stagione o quasi, Romelu Lukaku si è pentito di aver lasciato l’Inter. Le parole che tanto hanno fatto scalpore sulla sua volontà di tornare a Milano risalgono allo scorso dicembre e da quel momento si rincorrono i rumors sul belga. Ne ha parlato così oggi La Gazzetta dello Sport: “Le voci sul suo desiderio di tornare a Milano continuano a inseguirsi, anche se a oggi l’operazione sembra assolutamente impraticabile, sia per lo stipendio del belga sia per la chiusura netta del Chelsea a qualsiasi ipotesi di prestito. Certo, le vie del mercato sono infinite. Ma questa strada, al momento, non sembra proprio percorribile”, si legge.