Skriniar-Bastoni, così li valuta l’Inter. Con Milan rinnovo sul tavolo, ma un’offerta…

60-70 mln. Questa la valutazione dell'Inter dei cartellini diSkriniar e Bastoni. Il primo è corteggiato dal PSG. E non è la prima volta che succede. Già in passato Leonardo aveva pensato a lui. Ci avrebbe pensato anche il nuovo direttore sportivo del club parigino, Campos. Dalla Francia arrivano certezze sul fatto che lo slovacco sia il primo obiettivo per la difesa della squadra di Pochettino. Il giocatore ha sempre ribadito, anche recentemente, il proprio amore per i colori nerazzurri. Ma Zhang a Marotta e Ausilio ha chiesto di chiudere il mercato con un saldo attivo di 60 milioni. Quindi sembra inevitabile una cessione importante.