Inter, per Salcedo spunta il Cagliari: contatti tra Capozucca e l’agente

Il giocatore sta trovando poco spazio nello Spezia e sta cercando una destinazione che possa consentirgli di tornare protagonista

Fin qui l'avventura allo Spezia non ha regalato molte gioie a Eddie Salcedo. L'attaccante, di proprietà dell'Inter, sta cercando una destinazione che possa consentirgli di tornare protagonista. Secondoq uanto riporta la Gazzetta dello Sport, sul giocatore è forte il pressing del Cagliari. "Il d.s. Capozucca ha avuto contatti con l’agente del giocatore e confida di ottenere il via libera anche dai nerazzurri. Si tratta di un giovane che ha velocità e voglia di emergere, quella fame che serve al Cagliari di Mazzarri per centrare la salvezza".