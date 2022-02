L’Inter pensa al futuro: 5 giocatori da visionare in Samp-Sassuolo

Ecco gli osservati speciali di casa Inter per la sfida in programma domani: non ci sono solo Scamacca e Frattesi

Alessandro Cosattini

L’Inter pensa ai tanti impegni campo, ma anche al futuro. I dirigenti osserveranno con grande attenzione la sfida tra Sampdoria e Sassuolo in questo turno di campionato. Cinque su tutti gli osservati speciali: nei padroni di casa occhi su Stefano Sensi, in prestito in blucerchiato, e Tommaso Augello, terzino molto apprezzato dai dirigenti; negli ospiti invece interessano Davide Frattesi per il centrocampo, Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori per l’attacco.