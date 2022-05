Inter, le mosse in attacco: Lautaro certezza. Sanchez via? Attenzione, non c’è nessuna…

In vista della prossima stagione, il reparto d'attacco è quello che ha più bisogno di un completo restyling

In vista del prossimo mercato estivo, in casa Inter ci saranno molte valutazioni da fare. Il reparto che ha bisogno di un maggiore restyling è sicuramente l'attacco. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Lautaro è quello che oggi regala maggiori certezze tecniche. "Più di uno Dzeko oggi spento, più di un Correa che non convince mai del tutto, più di un Sanchez avviato verso la cessione (ma attenzione, va trovato un acquirente perché nel contratto di Alexis non c’è alcuna clausola rescissoria come quella di Vidal)".