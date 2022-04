Inter-Sanchez, addio in estate con buonuscita? La cifra per la separazione

Alexis Sanchez e l’Inter sono pronti a salutarsi in estate. L’addio è vicino, occhio alla cifra della buonuscita

Alexis Sanchez e l’Inter sono pronti a salutarsi in estate. L’addio è vicino, ne parla così La Gazzetta dello Sport dopo le due panchine consecutive contro Juventus e Verona. "Nelle ultime cinque partite di campionato, non è mai arrivata la maglia da titolare: tre panchine piene, due ingressi nel finale per un totale di 39 minuti (più recupero). Troppo poco per il giocatore più pagato della rosa, di cui l'Inter si libererà in estate: il cileno – in scadenza nel 2023 – è corteggiato dal River Plate e da qualche club spagnolo. E c'è sempre la possibile via della buonuscita, intorno ai 4 milioni di euro”, si legge.