CM – Inter, Inzaghi si è già espresso su Sanchez. Ma c’è un problema

Cosa pensa il nuovo allenatore nerazzurro dell'attaccante cileno, fin qui altalenante con la maglia dell'Inter

Permanenza o addio? Simone Inzaghi ha le idee chiare sul futuro di Alexis Sanchez, ora in vacanza dopo la Coppa America disputata col suo Cile. Come specificato oggi da Calciomercato.com, l’allenatore nerazzurro “vuole puntare su Alexis Sanchez. L’attaccante dell’Inter, che arriva da due stagioni di alti e bassi, piace al tecnico nerazzurro, che però vorrebbe un cileno ‘meno impegnato’ per preservare il suo fisico. Per questo in dubbio ci sono le sue presenze per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, col Cile impegnato in sei gare tra settembre e novembre”, si legge. Un problema dunque da risolvere per avere un Sanchez al top in nerazzurro.