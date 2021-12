CorSera – Inter, Sanchez vorrebbe giocare di più: Barça pista viva. Inzaghi deciso a…

Contro la Salernitana il cileno potrebbe avere un'altra chance per partire dal 1'. Intanto rimane sempre viva la pista che porta al Barça

In vista della gara contro la Salernitana, l'idea di Inzaghi è di proporre in attacco una coppia inedita formata da Sanchez e Dzeko. Il cileno nelle ultime ore è stato accostato al Barcellona e la sua situazione è da monitorare. Come sottolinea il Corriere della Sera, il cileno vorrebbe giocare di più, "la pista Barcellona rimane viva, dovesse uscire ci sarebbe bisogno di rimpiazzarlo. Inzaghi è deciso a utilizzarlo finché sarà a disposizione. Stasera a Salerno potrebbe essere confermato al fianco di Dzeko. L’Inter viene da cinque vittorie consecutive, nelle ultime quattro gare non ha subito reti e ne ha realizzate 11, difficile fare meglio".