Inter, Sanchez vuole restare. Satriano saluta. Onana, l’agente in Italia. Da oggi…

Con il mercato invernale alle porte, la dirigenza nerazzurra inizia a muovere i primi passi

In vista di gennaio, iniziano a muoversi gli uomini di mercato nerazzurri. Come sottolinea Tuttosport , in rosa mancherebbe un attaccante con le caratteristiche di Lukaku, ma alla luce dell’intenzione da parte di Alexis Sanchez di restare, risulta difficile pensare a un nuovo innesto davanti.

"Piuttosto saluterà Satriano per andare (in prestito) a giocare. L’Inter, come sottolineato pure da Ausilio, a gennaio lavorerà molto in ottica giugno. In tal senso, il primo colpo sarà l’ingaggio di André Onana. Albert Botines, suo procuratore, ieri era a Roma e da oggi ogni giorno è buono per l’incontro con l’Inter per limare gli accordi presi e mettere le basi sul contratto che l’ormai ex portiere dell’Ajax firmerà con l’Inter quando lo consentiranno i regolamenti".