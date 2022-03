Gds – Inter, Sanchez in uscita. Lautaro? Per convincere il club nerazzurro servirà…

Sarà rivoluzione in attacco per l'Inter. Il cileno è in uscita e occhio alle possibili offerte per il Toro

Gianni Pampinella

È possibile che ad Appiano, la prossima stagione, arrivino due attaccanti e non uno solo. L'Inter lavora con attenzione e l'obiettivo è rinforzare un reparto che in questa stagione ha avuto qualche difficoltà. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in uscita va considerato Alexis Sanchez, "i cui alti e bassi (uniti allo stipendio da 7,5 milioni netti) non sono più tollerati".

"Un discorso a parte, poi, lo merita Lautaro. Non è in discussione il valore del giocatore, ma molto dipenderà anche da eventuali offerte che potranno arrivare sul suo conto. È un discorso che in generale vale per tutti, nella rosa nerazzurra. Per Lautaro servirà una cifra monstre per convincere l’Inter a fare a meno di lui".

(Gazzetta dello Sport)