Tanti club su Satriano: “Incedibile per meno di 20mln. E all’Inter sono certi che…”

Martin Satriano, nella seconda parte dell'ultima stagione in prestito al Brest, potrebbe rientrare nell'affare per Asllani in nerazzurro

"I vicecampioni d’Italia offrono invece circa 10 milioni e sono certi che il giovane attaccante uruguaiano (Satriano, ndr) possa ripetere al Castellani quanto di buono espresso da Andrea Pinamonti nell’ultima stagione disputata proprio in terra toscana. Tuttavia il ragazzo, dopo le ottime prove in Francia al Brest, è finito sul taccuino di svariate squadre italiane ed europee. Per l’Inter il calciatore è ed è incedibile, in termini definitivi, a meno di un’offerta da oltre 20 milioni di euro in su. Dal canto suo la punta dovrà comunque vagliare con cura l’ipotesi empolese. L’entourage di Satriano si sta ovviamente informando sull’ambiente e sul tipo di gioco proposto, ma chiaramente prima di accettare un eventuale trasferimento temporaneo, anche per via del possibile ventaglio di scelte a disposizione del 21 enne, si vorrà capire bene e in toto il progetto degli azzurri, sia a livello di squadra, che personale".