Inter, 9 in scadenza a giugno: “4 destinati all’addio. Skriniar e Handa? La situazione”

Il mercato estivo si è chiuso ieri ma, in casa Inter, ora, si preannunciano settimane importanti in vista della prossima stagione. Il motivo? In rosa, i nerazzurri hanno ben 9 giocatori in scadenza di contratto a giugno 2023. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione, evidenziando già alcune posizioni nette della società: